Covid, 21 casi di reazioni al vaccino in Usa su 1,9 milioni. Il virologo Silvestri: “Fatto. Uno dei momenti più emozionanti da scienziato” (Di giovedì 7 gennaio 2021) A campagna vaccinale iniziata ormai da dieci giorni negli Usa arrivano i primi dati concreti sulle reazioni anafilattiche ai vaccini contro Covid di Pfizer e Moderna. Sono 21 i casi su un totale di 1,9 milioni di dosi somministrate. Secondo i Center for diseases control (Cdc) delle 21 persone, 17 avevano una storia di allergie o reazioni allergiche a farmaci, cibi o punture di insetto. Il tasso di reazioni anafilattiche quindi è di 11,1 casi di per un milione di dosi somministrate, più alto dell’1,3 casi per milione che si ha con il vaccino antinfluenzale, ma che comunque “rimane un’evenienza rara“, ha sottolineato Nancy Messonnier, direttrice del Centro nazionale per l’immunizzazione e malattie respiratorie dei Cdc. L’età media delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) A campagna vaccinale iniziata ormai da dieci giorni negli Usa arrivano i primi dati concreti sulleanafilattiche ai vaccini controdi Pfizer e Moderna. Sono 21 isu un totale di 1,9di dosi somministrate. Secondo i Center for diseases control (Cdc) delle 21 persone, 17 avevano una storia di allergie oallergiche a farmaci, cibi o punture di insetto. Il tasso dianafilattiche quindi è di 11,1di per un milione di dosi somministrate, più alto dell’1,3per milione che si ha con ilantinfluenzale, ma che comunque “rimane un’evenienza rara“, ha sottolineato Nancy Messonnier, direttrice del Centro nazionale per l’immunizzazione e malattie respiratorie dei Cdc. L’età media delle ...

SirDistruggere : Il Corriere ci fa sapere che una 90enne è morta di emorragia cerebrale dopo il vaccino Covid, per poi escludere il… - MediasetTgcom24 : Covid, 20.331 nuovi casi (178mila tamponi) e altri 548 decessi - WRicciardi : Torna la paura del virus in Cina: lockdown per la capitale dello Hebei a 300 km da Pechino, per 200 casi - giulianog68 : RT @tempoweb: #Covid, i dati che inchiodano il #governo. Il sistema dei colori non funziona #gimbe #regioni #conte #7gennaio - michele_geraci : Come si gestisce l’epidemia lockdown quasi totale in una regione messa in stato di guerra per 100 casi=5 da noi N… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid casi Covid, l’Oms striglia l’Europa: “26 milioni di casi e oltre 580mila morti Il Fatto Quotidiano Covid-19, torna l’incubo in Cina: in lockdown la capitale dello Hebei, 63 contagi nelle ultime 24 ore

La città di Shijiazhuang, che conta 11 milioni di abitanti, è stata completamente isolata. Era dallo scorso luglio che i contagi non salivano in questa maniera: nella sola provincia di Hebei segnalati ...

Otto ore sotto i ferri, la storia di Federica e di quel tumore scoperto a 3 mesi dal parto

A giugno nasce suo figlio e a settembre scopre di avere un tumore. È la storia di Federica Zonzin, 25 anni, di Maserà, in provincia di Padova, che ha subìto un ...

La città di Shijiazhuang, che conta 11 milioni di abitanti, è stata completamente isolata. Era dallo scorso luglio che i contagi non salivano in questa maniera: nella sola provincia di Hebei segnalati ...A giugno nasce suo figlio e a settembre scopre di avere un tumore. È la storia di Federica Zonzin, 25 anni, di Maserà, in provincia di Padova, che ha subìto un ...