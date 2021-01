Covid-19 | scuole chiuse a Palermo fino al 9 gennaio | la misura potrà essere prorogata ORDINANZA

matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - matteosalvinimi : Mentre la #Azzolina si complimenta con Arcuri perché “i banchi monoposto hanno protetto le scuole dal Covid”, alcun… - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Non riaprire scuole e zona rossa fino a metà gennaio' - katiaamore : RT @GiovaQuez: Ricciardi a Il Messaggero: 'Le limitazioni non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare d… - Stefano94763928 : C'è arrivato anche Boris Johnson , assieme alla Merkel , a Israele (sorvolo sull'Oriente) che anche le scuole vann… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuole

Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.220.361. L'incremento delle vittime è invece di 414 che fanno salire il total ...3' di lettura 07/01/2021 - Collaboratori scolastici ed insegnanti attendono da settembre. Centinaia le assunzioni nel fermano. Pochissime le mensilità rispettate. “Doveva essere la svolta per molte fa ...