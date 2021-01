Covid-19, in Italia 20.331 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 178.596 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 548 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è stabile all'11,38%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 178.596 tamponi analizzati in tuttae altri 548 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è stabile all'11,38%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

InnovazioneGov : I dati in formato open della dashboard Report #Vaccini Anti COVID-19 sono disponibili qui #vaccinih24 ?… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. Anche… - Agenzia_Ansa : In Italia 236mila vaccinati, usate il 49% delle dosi #Covid #ANSA - IlMagodiIos : RT @jacopo_iacoboni: Nell’ultimo giorno, altri 540 morti di Covid in Italia. Siamo primi al mondo tra i paesi medio grandi (e quinti in as… - Giornalepmi : IHS MARKIT PMI: con le restrizioni per il Covid-19, nuovo rapido calo per l’attività terziaria in Italia -