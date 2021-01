Covid-19 | il bollettino medico | 18 020 contagiati e 414 deceduti

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - Adnkronos : #Covid #Veneto, 3.596 nuovi casi e 43 morti: il bollettino - SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 571.055 (+2.343) Deceduti: 77.291 (+414) Guariti: 1.572.015 (+15.659) Totale casi… - Adnkronos : #Covid #Sardegna, 340 nuovi casi e 9 morti: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

La Regione Campania ha reso noti i dati aggiornati relativi all'emergenza coronavirus. Il bollettino di oggi segnala 1.052 contagiati.Milano, 6 gennaio 2021 - Nel giorno in cui la Lombardia, come l'intera Italia, torna in zona gialla, gli occhi sono tutti puntati sul bollettino regionale con ... Terza ondata di Covid-19? "Vorrei ...