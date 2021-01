Covid 19 | con proroga stato di emergenza al 31 marzo estese misure lavoro agile e sorveglianza lavoratori fragili

matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - matteosalvinimi : Mentre la #Azzolina si complimenta con Arcuri perché “i banchi monoposto hanno protetto le scuole dal Covid”, alcun… - Drittorovescio_ : Quando arriverà il vaccino per tutti gli italiani? Ne parleremo stasera a #Drittoerovescio con Il commissario stra… - ggargiulo3 : che favoriscano ristrutturazioni e salvataggi di imprese, anche con interventi stato, favorendo allocazione perdite… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid con

Agenzia ANSA

Prevale qualche lieve vendita a Piazza Affari a fine mattinata, pur in un contesto complessivamente positivo per le borse europee, che aspettano l'insediamento della nuova amministrazione democratica ...Sono 41 i morti sul lavoro in Liguria dal 1 gennaio al 30 novembre 2020, il 105 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. I dati Inail licenziati in questi giorni ed elabora ...