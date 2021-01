Covid-19, alta incidenza dei contagi nelle scuole dell’infanzia e primaria, Giro (FI): “Vaccinare il personale quanto prima” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sul TGR Leonardo è andato in onda un servizio in cui si spiega che, a parità di tamponi fatti, l'incidenza dei contagi sul personale scolastico della scuola dell'infanzia e della primaria è del 200% superiore ai soggetti di altre categorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sul TGR Leonardo è andato in onda un servizio in cui si spiega che, a parità di tamponi fatti, l'deisulscolastico della scuola dell'infanzia e dellaè del 200% superiore ai soggetti di altre categorie. L'articolo .

lauramelidoni : l’immunologo francesco le foche spiega quel che potrebbe accadere nel suo articolo per dagospia - youfullwellness : #yourfullwellness Oncologo,no differenza tra vaccini Covid,efficacia alta - _DAGOSPIA_ : L’IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE SPIEGA QUEL CHE POTREBBE ACCADERE NEL SUO ARTICOLO PER DAGOSPIA… - blogLinkes : Oncologo,no differenza tra vaccini Covid,efficacia alta - doctormaw : Oggi in giro per il Twitter si scrive finalmente di più sull'esigenza di rispetto dei principi costituzionali e dem… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid alta Covid: alta adesione a campagna screening in Sardegna Agenzia ANSA Terrasini, l'impianto di compostaggio torna in auge: ditta presenta un nuovo progetto

Riparte l'iter per la realizzazione di un centro di compostaggio e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Terrasini. Nonostante cittadini e Comune da anni si battano affinchè in contrada Paterna non n ...

Covid, prosegue la campagna di vaccinazione al Policlinico Vanvitelli

Ritorno a scuola con cani anti-Covid, gli animali in azione oggi in un liceo a Bolzano Alla ripresa delle lezioni in presenza i cani addestrati per individuare il coronavirus hanno effettuato un primo ...

Riparte l'iter per la realizzazione di un centro di compostaggio e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Terrasini. Nonostante cittadini e Comune da anni si battano affinchè in contrada Paterna non n ...Ritorno a scuola con cani anti-Covid, gli animali in azione oggi in un liceo a Bolzano Alla ripresa delle lezioni in presenza i cani addestrati per individuare il coronavirus hanno effettuato un primo ...