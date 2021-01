Covid, 18mila nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore: 2.799 in Lombardia, 121 a Bergamo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza siamo arrivati a 2.220.361 casi. Sale il numero delle vittime, 414 nelle ultime 24 ore, che portano a un totale dei deceduti per Covid di 77.291. Capitolo tamponi: ne sono stati eseguiti 121.275 nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute, oltre 55mila meno di mercoledì 6 gennaio quando sono stati 178.596. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all’11,3%. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 20.331 totale complessivo: 4.979.745 – i nuovi casi positivi: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18.020 idiindividuati in24 ore. Dall’inizio dell’emergenza siamo arrivati a 2.220.361. Sale il numero delle vittime, 41424 ore, che portano a un totale dei deceduti perdi 77.291. Capitolo tamponi: ne sono stati eseguiti 121.27524 ore in. Secondo i dati del Ministero della Salute, oltre 55mila meno di mercoledì 6 gennaio quando sono stati 178.596. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all’11,3%. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 20.331 totale complessivo: 4.979.745 – ipositivi: ...

Cris58_A : Ecco qua leggete?????? #COVID h24/18mila contagi e 414 vittime e c'è chi se ne frega - VivMilano : RT @LaGazzettaWeb: Covid in Italia, oltre 18mila nuovi casi e 414 decessi: tasso di positività risale al 14,8% - LaGazzettaWeb : Covid in Italia, oltre 18mila nuovi casi e 414 decessi: tasso di positività risale al 14,8% - RadioVoceVicina : Palermo, Covid, ieri in Sicilia somministrati 8169 vaccini. Complessivamente oltre 18mila - messina_oggi : (Vaccinazioni anti-Covid, superato il tetto delle 18mila dosi in Sicilia) - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 18mila Covid: 18mila casi e 414 morti. Vaccini a quota 327mila TG La7 Coronavirus Italia, il bollettino del 7 gennaio: poco oltre 18mila contagi e 414 decessi

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 7 gennaio. I casi nelle ultime 24 ore sono 18.020 (ieri 20.331) per complessivi 2.220.361 ...

Emergenza covid, in Campania locali aperti per 48 ore. Porzio: “aumentare i controlli, anziché chiudere ancora”

Il 2021 si apre nel segno dell’emergenza covid-19 e nella fibrillante attesa di conoscere le decisioni che il governo adotterà nei prossimi giorni per contenere il rischio di contagi. In attesa di sco ...

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 7 gennaio. I casi nelle ultime 24 ore sono 18.020 (ieri 20.331) per complessivi 2.220.361 ...Il 2021 si apre nel segno dell’emergenza covid-19 e nella fibrillante attesa di conoscere le decisioni che il governo adotterà nei prossimi giorni per contenere il rischio di contagi. In attesa di sco ...