Covid, 18.020 nuovi casi. Tornano a riempirsi le terapie intensive (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – Sono 18.020 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 121.275 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi registrati erano 20.331 a fronte di 178.596 tamponi effettuati. Il tasso di positivi, ieri all’11,3%, schizza dunque oggi al 14,8%. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – Sono 18.020 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 121.275 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi registrati erano 20.331 a fronte di 178.596 tamponi effettuati. Il tasso di positivi, ieri all’11,3%, schizza dunque oggi al 14,8%.

