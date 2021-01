Covid, 18.020 nuovi casi e 414 morti: il bollettino del 7 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coronavirus Italia, bollettino oggi 7 gennaio: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 18.020 Decessi: 414 Tamponi effettuati: 121.275 Ricoveri in terapia intensiva: + 16 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 571.055 casi totali: 2.220.361 Decessi: 77.291 Guariti: 1.572.015 Secondo il bollettino di oggi, giovedì 7 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.020 i nuovi casi, contro i 20.331 di ieri, e 414 i morti (ieri erano stati 548), a fronte di 121.275 tamponi effettuati (ieri erano stati 178.596). Il rapporto positivi-tamponi sale al 14,5% rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive al ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 7, contagi, guariti Ultime 24 ore: 18.020 Decessi: 414 Tamponi effettuati: 121.275 Ricoveri in terapia intensiva: + 16 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 571.055totali: 2.220.361 Decessi: 77.291 Guariti: 1.572.015 Secondo ildi oggi, giovedì 7, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.020 i, contro i 20.331 di ieri, e 414 i(ieri erano stati 548), a fronte di 121.275 tamponi effettuati (ieri erano stati 178.596). Il rapporto positivi-tamponi sale al 14,5% rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive al ...

