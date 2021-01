Così il Congresso può liberarsi di Trump. L’analisi di Gramaglia (Di giovedì 7 gennaio 2021) È di quattro morti, fra cui una donna, 13 feriti e 52 arresti il bilancio – provvisorio – degli incidenti di ieri a Washington, dove centinaia di sostenitori di Donald Trump, aizzati dal magnate presidente che non accetta la sua sconfitta nel voto del 3 novembre, hanno preso d’assalto il Congresso, costringendo a sospendere la ratifica dei risultati delle presidenziali, con la vittoria di Joe Biden. Per molti commentatori, è stato “terrorismo domestico”. Biden dice: “Questa non è una protesta, è una insurrezione”. È probabile che il bilancio, specie degli arrestati, si aggravi nelle prossime ore. La donna uccisa, Ashli Babbit, veterana dell’aeronautica, veniva da San Diego in California: è stata raggiunta da colpi sparati con l’arma di servizio da un agente in uniforme della polizia del Campidoglio – un’inchiesta è in corso, ha detto il capo della ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) È di quattro morti, fra cui una donna, 13 feriti e 52 arresti il bilancio – provvisorio – degli incidenti di ieri a Washington, dove centinaia di sostenitori di Donald, aizzati dal magnate presidente che non accetta la sua sconfitta nel voto del 3 novembre, hanno preso d’assalto il, costringendo a sospendere la ratifica dei risultati delle presidenziali, con la vittoria di Joe Biden. Per molti commentatori, è stato “terrorismo domestico”. Biden dice: “Questa non è una protesta, è una insurrezione”. È probabile che il bilancio, specie degli arrestati, si aggravi nelle prossime ore. La donna uccisa, Ashli Babbit, veterana dell’aeronautica, veniva da San Diego in California: è stata raggiunta da colpi sparati con l’arma di servizio da un agente in uniforme della polizia del Campidoglio – un’inchiesta è in corso, ha detto il capo della ...

ilpost : «Queste non sono proteste. Questa è un'insurrezione. È un attacco allo stato di diritto. È caos. Sono sinceramente… - lorepregliasco : È stupefacente che le forze di sicurezza non abbiano protetto a dovere il Congresso in un momento così delicato - you_trend : ???? Giornata densa di novità sul fronte americano: alle 15:00 italiane il #Congresso presieduto dal VP uscente Mike… - _heronvdale : RT @ilpost: «Queste non sono proteste. Questa è un'insurrezione. È un attacco allo stato di diritto. È caos. Sono sinceramente scioccato e… - GQitalia : Non si era mai vista una cosa così in America #Washington -

Ultime Notizie dalla rete : Così Congresso Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera