Cosa dicono i politici italiani dell' assalto al Congresso

Leggi su agi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Riaffermare il primatoa democrazia e schierarsi contro il sovranismo. Dopo l'a Capitol Hill, in Italia la politica fa quadrato contro le violenze messe in atto nelle scorse ore a Washington dai sostenitori di Donald Trump. Dalla maggioranza più voci chiedono di contrastare il populismo. Matteo Renzi invita “i fan” del presidente Usa uscente a “dire che il comportamento di Trump è folle" e auspica che la proclamazione di Joe Biden a 46esimo presidente degli Stati uniti convinca tutti a “difendere la democrazia, ovunque, contro violenti e nuovi fascisti". Per il Movimento 5 stelle “la destra sovranista italiana non ha usato chiare parole di condanna contro Trump”. Lo dice il presidentea commissione Giustiziaa Camera, Mario Perantoni, che da Meloni e Salvini si aspetta "un deciso cambio di ...