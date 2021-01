Coronavirus, vaccinazioni alla Casa di riposo di Canale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Canale Una bella notizia è comparsa questa sera sulla pagina Facebook del Comune del Roero . L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Faccenda, informa i cittadini che «nonostante il ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 7 gennaio 2021)Una bella notizia è comparsa questa sera sulla pagina Facebook del Comune del Roero . L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Faccenda, informa i cittadini che «nonostante il ...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - InnovazioneGov : Oggi su @wireditalia si sottolinea il lavoro fatto da @developersITA e dal Dipartimento, guidato dalla ministra… - zazoomblog : Coronavirus: in Lombardia oggi 10.256 vaccinazioni in tutto 34.500 - #Coronavirus: #Lombardia #10.256 - marisabelm12 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Arcuri: 'Anticipare vaccini a insegnanti? Decide Parlamento': Cosi' il commissario straordinario per l'emerg… -