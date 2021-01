Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 7 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 7 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Calendario vaccinazioni Italia 2021: ecco le categorie prioritarie Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 7 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 7 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 18.020 Tamponi eseguiti: 121.275 Nuovi decessi: 414 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 16Attualmente ricoverati in terapia intensiva: ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 72021. Segui Termometro Politico su Google News Calendario vaccinazioni Italia 2021: ecco le categorie prioritarie: il bollettino del 7L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 72021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 18.020 Tamponi eseguiti: 121.275 Nuovi decessi: 414 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 16Attualmente ricoverati in terapia intensiva: ...

RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.070 morti nelle ultime 24 ore in Germania #Covid - fanpage : Via libera dell'Aifa al vaccino #Moderna - CorriereCitta : Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi 7 gennaio: diminuiscono i casi positivi ma aumentano i decessi - VivMilano : RT @fattoquotidiano: COVID IN ITALIA Risale il tasso di positività, ecco tutti i dati delle ultime 24 ore -