Coronavirus, ultime notizie. Superata la soglia dei 320mila vaccinati in Italia. DIRETTA (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Italia è al primo posto nella Ue per numero di vaccinazioni, ottava nel mondo. La Regione con la percentuale di vaccinati più alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). In arrivo altre 224 mila dosi, proprio nel giorno in cui l'Aifa deve esprimersi sul nuovo vaccino di Moderna. Oggi tornano in classe gli studenti di elementari e medie Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'è al primo posto nella Ue per numero di vaccinazioni, ottava nel mondo. La Regione con la percentuale dipiù alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). In arrivo altre 224 mila dosi, proprio nel giorno in cui l'Aifa deve esprimersi sul nuovo vaccino di Moderna. Oggi tornano in classe gli studenti di elementari e medie

RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - stefanoepifani : Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello d… - fanpage : ?? La pandemia negli Usa è ormai fuori controllo. - EmMicucci : RT @Corriere: Nuovo allarme in Cina, isolata capitale della provincia di Hebei Usa, mai così tanti morti: 3.865 - LiberaMil : RT @fanpage: L'area metropolitana di Tokyo è in piena emergenza. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Covid-19, crescono contagi in Sicilia: a rischio riapertura delle scuole

Le notizie che arrivano dalla Sicilia in queste ore divengono via via più preoccupanti. Ecco perché si sta correndo come possibile ai ripari: le prime decisioni riguardano senza dubbio la scuola, ...

Coronavirus in Italia, i positivi sono 20.331, i morti 548

La morsa del virus non si placa, l’Italia rimane sotto l’assedio del Coronavirus anche nel giorno dell’Epifania, sono ben 20331 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positiv ...

Le notizie che arrivano dalla Sicilia in queste ore divengono via via più preoccupanti. Ecco perché si sta correndo come possibile ai ripari: le prime decisioni riguardano senza dubbio la scuola, ...La morsa del virus non si placa, l’Italia rimane sotto l’assedio del Coronavirus anche nel giorno dell’Epifania, sono ben 20331 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positiv ...