Coronavirus, ultime notizie. Superata la soglia dei 300mila vaccinati in Italia. DIRETTA (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Regione con la percentuale di vaccinati più alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). In arrivo altre 224 mila dosi, proprio nel giorno in cui l'Aifa deve esprimersi sul nuovo vaccino di Moderna. Oggi tornano in classe gli studenti di elementari e medie Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Regione con la percentuale dipiù alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). In arrivo altre 224 mila dosi, proprio nel giorno in cui l'Aifa deve esprimersi sul nuovo vaccino di Moderna. Oggi tornano in classe gli studenti di elementari e medie

