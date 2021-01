Coronavirus, ultime news. Superate 320mila dosi, Italia prima in Ue per vaccinazioni. LIVE (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Italia è al primo posto nella Ue per numero di vaccinazioni, ottava nel mondo. La Regione con la percentuale di vaccinati più alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). In arrivo altre 224 mila dosi, proprio nel giorno in cui l'Aifa deve esprimersi sul nuovo vaccino di Moderna. Oggi tornano in classe gli studenti di elementari e medie Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'è al primo posto nella Ue per numero di, ottava nel mondo. La Regione con la percentuale di vaccinati più alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). In arrivo altre 224 mila, proprio nel giorno in cui l'Aifa deve esprimersi sul nuovo vaccino di Moderna. Oggi tornano in classe gli studenti di elementari e medie

RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - fanpage : ?? La pandemia negli Usa è ormai fuori controllo. - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.070 morti nelle ultime 24 ore in Germania #Covid - LORENZOREMORINI : Coronavirus, in Alto Adige un solo decesso nelle ultime 24 ore - Moixus1970 : RT @Italia_Notizie: Speranza: «Medici di base e pediatri avranno la priorità nelle vaccinazioni» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Covid, Merkel: «Ci attendono i mesi peggiori della pandemia». In Giappone stato d'emergenza per un mese

Il Covid nel mondo corre ancora. Il governo del Giappone ha deciso l'introduzione di uno stato d'emergenza di un mese per la capitale Tokyo e tre prefetture adiacenti: la ...

Covid, Europa: 26milioni di contagi e oltre 580mila morti

Nel 2020 nella Regione europea dell'Oms "sono stati registrati oltre 26 milioni di casi Covid-19 e oltre 580mila decessi" ...

