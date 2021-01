Coronavirus Sicilia, Musumeci: “Nuove restrizioni” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nuove restrizioni anti Covid in arrivo in Sicilia. “Dobbiamo necessariamente correre ai ripari. E’ un peccato che di fronte alla campagna di vaccini che ci vede fra le prime regioni in Italia, dobbiamo registrare una impennata dei contagi che rischia di mettere tutto in discussione. Serviranno provvedimenti necessari e adottati con fermezza. Purtroppo abbiamo la necessità di farlo”, ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, durante una pausa della riunione di giunta che sta analizzando la relazione del Cts sui provvedimenti da adottare in relazione all’aumento dei contagi in Sicilia. Covid Sicilia, 1.435 contagi e 36 morti: bollettino di oggi “La relazione del Comitato tecnico scientifico fotografa una realtà preoccupante perché negli ultimi giorni è aumentato il numero di contagi. Il ... Leggi su udine20 (Di giovedì 7 gennaio 2021)restrizioni anti Covid in arrivo in. “Dobbiamo necessariamente correre ai ripari. E’ un peccato che di fronte alla campagna di vaccini che ci vede fra le prime regioni in Italia, dobbiamo registrare una impennata dei contagi che rischia di mettere tutto in discussione. Serviranno provvedimenti necessari e adottati con fermezza. Purtroppo abbiamo la necessità di farlo”, ha detto il presidente della Regione, Nello, durante una pausa della riunione di giunta che sta analizzando la relazione del Cts sui provvedimenti da adottare in relazione all’aumento dei contagi in. Covid, 1.435 contagi e 36 morti: bollettino di oggi “La relazione del Comitato tecnico scientifico fotografa una realtà preoccupante perché negli ultimi giorni è aumentato il numero di contagi. Il ...

