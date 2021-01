Coronavirus, ospedali di Londra verso il collasso: «Entro 10 giorni servono 5 mila posti letti» Tokyo dichiara stato d’emergenza: quasi 2 mila nuovi casi in 24 ore (Di giovedì 7 gennaio 2021) Regno Unito EPA/VICKIE FLORES L’ingresso del Nightingale Hospital a Londra Londra, più di 5 mila posti letto mancanti Entro il 19 gennaio Il medico capo del servizio sanitario di Londra lancia un allarme preoccupante sulla situazione degli ospedali nella capitale. Parlando insieme ai medici più anziani della città, il dottor Vin Diwakar ha riferito una condizione di pressione difficilissima delle strutture sanitarie, che a breve potrà portare a un vero e proprio collasso dei posti letto. «Entro il 19 gennaio potremmo avere un deficit compreso tra 1.932 e 5.422 posti» ha detto Diwakar, sottolineando come il sistema sanitario del Paese non riuscirà ancora per molto a reggere ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) Regno Unito EPA/VICKIE FLORES L’ingresso del Nightingale Hospital a, più di 5letto mancantiil 19 gennaio Il medico capo del servizio sanitario dilancia un allarme preoccupante sulla situazione deglinella capitale. Parlando insieme ai medici più anziani della città, il dottor Vin Diwakar ha riferito una condizione di pressione difficilissima delle strutture sanitarie, che a breve potrà portare a un vero e propriodeiletto. «il 19 gennaio potremmo avere un deficit compreso tra 1.932 e 5.422» ha detto Diwakar, sottolineando come il sistema sanitario del Paese non riuscirà ancora per molto a reggere ...

