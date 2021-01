Coronavirus, Orlando tuona: “Scuola non può restare ultimo baluardo. Necessari provvedimenti urgenti” (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Oggi abbiamo registrato forte e condivisa preoccupazione da tutto il mondo della Scuola in ogni sua componente. Una preoccupazione evidentemente condivisa dai tantissimi genitori, oltre l'80%, che oggi hanno scelto di non portare i propri figli nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunale". Sono le parole del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando che, intervenuto sullo spinoso tema relativo alla riapertura delle scuole in relazione all'aumento di casi da Covid-19 registrato nelle ultime ore in Sicilia, ha chiarito nuovamente la sua posizione, sottolineando la necessità di garantire studenti e personale scolastico. "E' evidente che siamo di fronte a un momento di crisi gravissima, certamente ben più grave di tutte le fasi già vissute in Sicilia e a Palermo durante questa lunghissima pandemia, con un sistema sanitario in gravissima difficoltà per il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Oggi abbiamo registrato forte e condivisa preoccupazione da tutto il mondo dellain ogni sua componente. Una preoccupazione evidentemente condivisa dai tantissimi genitori, oltre l'80%, che oggi hanno scelto di non portare i propri figli nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunale". Sono le parole del Sindaco di Palermo Leolucache, intervenuto sullo spinoso tema relativo alla riapertura delle scuole in relazione all'aumento di casi da Covid-19 registrato nelle ultime ore in Sicilia, ha chiarito nuovamente la sua posizione, sottolineando la necessità di garantire studenti e personale scolastico. "E' evidente che siamo di fronte a un momento di crisi gravissima, certamente ben più grave di tutte le fasi già vissute in Sicilia e a Palermo durante questa lunghissima pandemia, con un sistema sanitario in gravissima difficoltà per il ...

Eccoli i risultati del mancato rispetto delle regole anticontagio e degli assembramenti dei giorni di festa. In tanti si sono riuniti in casa - afferma il Sindaco - hanno pranzato e cenato insieme, gi ...

Coronavirus, Orlando chiude le scuole per due giorni: "Troppi contagi"

Scuole chiuse domani e dopodomani a Palermo. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, preoccupato per "il progressivo aumento dei contagi che giornalmente si registrano in città" e le " ...

