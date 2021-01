Coronavirus, nove regioni italiane a rischio zona arancione (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’emergenza Coronavirus vede salire i numeri del contagio. In base ai rilevamenti e alle nuove soglie fissate per gli indici RT nove regioni italiane da lunedì potrebbero finire in zona arancione. Il 16 gennaio arriverà il nuovo Dpcm con nuove restrizioni come il divieto di spostamento tra regioni fino al 31 gennaio. Coronavirus, le nove regioni italiane a rischio 20.331 i positivi in più e tasso di positività stabile al 11,4%. Questi i dati a cui il governo dovrà fare fronte. Dati non buoni con cui si arriva al nuovo monitoraggio previsto tra oggi e domani in cui si dovrebbe decidere in che zone saranno divise le regioni italiane dall’11 al 15 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’emergenzavede salire i numeri del contagio. In base ai rilevamenti e alle nuove soglie fissate per gli indici RTda lunedì potrebbero finire in. Il 16 gennaio arriverà il nuovo Dpcm con nuove restrizioni come il divieto di spostamento trafino al 31 gennaio., le20.331 i positivi in più e tasso di positività stabile al 11,4%. Questi i dati a cui il governo dovrà fare fronte. Dati non buoni con cui si arriva al nuovo monitoraggio previsto tra oggi e domani in cui si dovrebbe decidere in che zone saranno divise ledall’11 al 15 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nove Coronavirus nell'Isola: altri 232 casi e nove decessi "Sardi e sicuri" in L'Unione Sarda Altri nove morti per il Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - Sono 157 i tamponi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in Ticino (ieri era una giornata festiva). I dati quotidiani vengono forniti dall'Ufficio del medico canton ...

San Polo: Paglietta riapre il 9 gennaio dopo un anno

I proprietari Aldo e Stefano inaugureranno il locale regalando 60 pizze e altrettante bibite a persone bisognose del paese ...

