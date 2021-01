Coronavirus, notizie. 20.331 nuovi casi e 178.596 tamponi. I morti sono 548 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Resta stabile all'11,38% il rapporto tra positivi e test analizzati. Calano di 225 unità i ricoveri con sintomi, aumentano di due quelli in terapia intensiva. I primi 80 milioni di dosi di vaccino Moderna arriveranno in Ue entro settembre 2021. Epifania con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove limitazioni decise dal governo Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 gennaio 2021) Resta stabile all'11,38% il rapporto tra positivi e test analizzati. Calano di 225 unità i ricoveri con sintomi, aumentano di due quelli in terapia intensiva. I primi 80 milioni di dosi di vaccino Moderna arriveranno in Ue entro settembre 2021. Epifania con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove limitazioni decise dal governo

sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - RegioneER : ??#Coronavirus, alle 19 vaccinate oltre 7.200 persone. In totale sono 31.480: il 53% delle dosi fornite finora, sali… - infoitsalute : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid - GoldFine74 : Stasera una boccata d’ossigeno dalle solite notizie su #COVID19 e #coronavirus ??????. 2021 : #USA #Trump #WashingtonDC #DemocracyUnderAttack -