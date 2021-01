Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 gennaio 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 gennaio 2021 : sono 1779 i nuovi casi positivi (733 a Roma città) su 12.339 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore 43 decessi (superata la soglia delle 4000 ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) nel, ildi, 7: sono 1779 i nuovi casi positivi (733 a Roma città) su 12.339 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore 43 decessi (superata la soglia delle 4000 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: il Giappone chiede lo stato di emergenza per Tokyo la Repubblica Coronavirus Campania, De Luca: "In arrivo 350.000 test antigenici per il ritorno nelle scuole"

Coronavirus Campania - Novità nel nostro territorio sul fronte scolastico. In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico, e anche per i lavoratori del tr ...

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI SU OLTRE 12 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-3.078) SI REGISTRANO 1.779 CASI POSITIVI (-228), 43 I DECESSI (+6) E +1.579 I GUARITI. DIMINUISCONO I CASI CHE TORNANO SOTTO QUOTA 2 ...

