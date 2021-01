Coronavirus, Italia prima in Ue per vaccinazioni: ottava nel mondo | Germania, altri 1.070 morti in 24 ore (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid e all'ottavo posto nella classifica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'è il primo Paese nell'Unione Europa per numero dicontro il Covid e all'ottavo posto nella classifica ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 260.948 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - Homesdenegre : Coronavirus, nel Lazio 2.007 nuovi casi e 37 morti: terza regione in Italia. Roma a quota 900. D'Amato: 'Prevediamo… - Open_gol : Ultimi due giorni in zona gialla 'rafforzata' prima che ritornino le fasce per le varie regioni. E più di una risch… -