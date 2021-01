Coronavirus, Italia in zona gialla rinforzata: ecco cosa si può fare (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gabriele Laganà Due giorni di zona gialla rafforzata prima del fine settimana "arancione". Bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18. Ancora in vigore il coprifuoco e il divieto di spostamento tra Regioni Oggi e domani in tutta Italia scatta la "zona gialla rafforzata". È entrato in vigore, infatti, il nuovo decreto del governo che regola le restrizioni anti-Covid fino al prossimo 15 gennaio. Due giorni di relativa maggiore libertà per i cittadini. Sono consentiti gli spostamenti, anche fuori dal proprio comune di residenza, ma sono previste alcune limitazioni: è vietato muoversi tra le Regioni fatti salvi gli spostamenti, come già accaduto in passato, per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Ciò significa che chi desidera andare a ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gabriele Laganà Due giorni dirafforzata prima del fine settimana "arancione". Bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18. Ancora in vigore il coprifuoco e il divieto di spostamento tra Regioni Oggi e domani in tuttascatta la "rafforzata". È entrato in vigore, infatti, il nuovo decreto del governo che regola le restrizioni anti-Covid fino al prossimo 15 gennaio. Due giorni di relativa maggiore libertà per i cittadini. Sono consentiti gli spostamenti, anche fuori dal proprio comune di residenza, ma sono previste alcune limitazioni: è vietato muoversi tra le Regioni fatti salvi gli spostamenti, come già accaduto in passato, per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Ciò significa che chi desidera andare a ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 260.948 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - C____2062 : #Salvini #Meloni Coronavirus, l'Italia è prima in Europa per vaccinazioni e ottava nel mondo: la classifica - G… - fabioomero : Viva Italia! #flickr -