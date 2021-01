Coronavirus | Israele verso il lockdown totale In Cina trovati 51 casi | tamponi di massa | inviati 1 000 medici

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 gennaio 2021)EPA/ATEF SAFADI Da mezzanotte scatta ilIl rialzo deidipreoccupaal punto che il governo ha deciso – dalle 24 di oggi (ora locale), 7 gennaio, al 21 gennaio – di imporre un. Una scelta difficile che si è resa necessaria alla luce degli ultimi dati. 7.820 contagi, in 24 ore, a fronte di un record di(127.140) e un tasso di positivi del 6,2 per cento. I vacti, con la prima dose, sono al momento 1.600.000. Non bastano, dunque,e vaccini per tranquillizzare le autorità sanitarie. Per questo motivo da stanotte saranno chiuse tutte le attività produttive ritenute non essenziali, le scuole (tranne alcuni ...