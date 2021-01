Coronavirus: in Lombardia oggi 10.256 vaccinazioni, in tutto 34.500 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – Nelle strutture sanitarie della Lombardia oggi sono state fatte 10.256 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a oltre 34.500 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. Lo riporta una nota della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – Nelle strutture sanitarie dellasono state fatte 10.256anti covid. Il dato complessivo sale quindi a oltre 34.500 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. Lo riporta una nota della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - RegLombardia : #LNews A fronte di 20.331 tamponi effettuati sono 2.799 i nuovi positivi (13,7%). I guariti/dimessi sono 1.214 ??… - il_Giangi : #Lombardia Dopo tutto il lavoro svolto egregiamente da #Gallera, arriva la #Moratti a raccoglierne i frutti.… - ladyalia : RT @spinelli_idd: #Salvini parla di inadeguatezza di chi sta al governo, pensasse invece a dove governa la #Lega , visto che le tre regioni… - ProvinciaPavia : RT @RegLombardia: #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di carattere… -