Coronavirus: in Lombardia oggi 10.256 vaccinazioni, in tutto 34.500 (2) (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) - Secondo l'ultimo aggiornamento del report vaccini anti-Covid sul sito del Governo, le dosi consegnate in Lombardia ammontano a circa 153mila. Nella regione, di conseguenza, la percentuale delle dosi inoculate rispetto a quell ottenute, con il lavoro di ogg, è pari a circa il 22,4%. Alle 20, il numero dei vaccinati in Italia sfiora le 380mila persone, il 41,4% delle dosi consegnate. Con oltre 50mila somministrazioni, il Lazio è la prima regione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) - Secondo l'ultimo aggiornamento del report vaccini anti-Covid sul sito del Governo, le dosi consegnate inammontano a circa 153mila. Nella regione, di conseguenza, la percentuale delle dosi inoculate rispetto a quell ottenute, con il lavoro di ogg, è pari a circa il 22,4%. Alle 20, il numero dei vaccinati in Italia sfiora le 380mila persone, il 41,4% delle dosi consegnate. Con oltre 50mila somministrazioni, il Lazio è la prima regione.

RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - RegLombardia : #LNews A fronte di 28.462 tamponi effettuati sono 2.952 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486. ??… - TV7Benevento : Coronavirus: in Lombardia oggi 10.256 vaccinazioni, in tutto 34.500 (2)... - Kiki39793047 : RT @antondepierro: Invece di sentir parlare di #crisidigoverno in un momento così delicato per il Paese preferirei il commissariamento imme… - TV7Benevento : Coronavirus: in Lombardia oggi 10.256 vaccinazioni, in tutto 34.500... -