**Coronavirus: in Lombardia 34 vittime e 2.799 positivi, il 13,7% dei tamponi** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sono risultate positive al Covid19 nelle ultime 24 ore 2.799 persone, a fronte di 20.331 tamponi processati, il 13,7% del totale. Un dato che sale rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano il 10,3% dei test. Le vittime sono 34, da inizio pandemia 25.532. Sono gli ultimi dati della Regione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Insono risultate positive al Covid19 nelle ultime 24 ore 2.799 persone, a fronte di 20.331 tamponi processati, il 13,7% del totale. Un dato che sale rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano il 10,3% dei test. Lesono 34, da inizio pandemia 25.532. Sono gli ultimi dati della Regione.

RegLombardia : #LNews A fronte di 28.462 tamponi effettuati sono 2.952 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486. ??… - lorenteggio : #CORONAVIRUS. I DATI DEL #7GENNAIO IN #LOMBARDIA: 34 DECESSI, 2799 POSITIVI #milano #monza #bergamo #brescia #como… - Notiziedi_it : Scuola e coronavirus, in Lombardia dall’11 gennaio superiori in presenza al 50% - TV7Benevento : Coronavirus: in Lombardia 34 vittime e 2.799 positivi, il 13,7% dei tamponi (2)... - andvaccaro : RT @Open_gol: ?? I dati della Lombardia -