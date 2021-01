Coronavirus in Italia, ultime notizie. Da oggi in vigore la zona gialla rafforzata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coronavirus Italia, ultime notizie – Superate le 75mila vittime dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. oggi l’Italia ritorna in zona gialla dopo le restrizioni dell’Epifania, ma resta vietato lo spostamento tra Regioni. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale. Coronavirus IN Italia: LA DIRETTA Ore 07.00 – Da oggi in vigore la zona gialla rafforzata – oggi e domani l’Italia è in ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021)– Superate le 75mila vittime dall’inizio della pandemia nel nostro Paese.l’ritorna indopo le restrizioni dell’Epifania, ma resta vietato lo spostamento tra Regioni. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi, giovedì 7 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale.IN: LA DIRETTA Ore 07.00 – Dainlae domani l’è in ...

RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 260.948 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - zerozerozecche : RT @Affaritaliani: Coronavirus, la situazione è peggiorata Da lunedì mezza Italia torna arancione - Affaritaliani : Coronavirus, la situazione è peggiorata Da lunedì mezza Italia torna arancione -