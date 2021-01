**Coronavirus: in Italia somministrati 322.943 dosi, secondi in Ue** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Sono 322.943 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, ultimo aggiornamento disponibile al 6 gennaio. La tabella dei dati Agenas, appena diffusa, mostra l'Italia seconda in Europa per numero di somministrazioni, dietro alla Germania a quota 367.331 vaccini inoculati ma con un dato aggiornato al 5 gennaio, quindi un giorno dietro l'Italia. Nella tabella Agenas non tutti i Paesi hanno infatti l'ultimo aggiornamento alla giornata di ieri. Stando ai dati diffusi, subito dietro l'Italia ci sarebbero Polonia (160.359 al 6 gennaio), Spagna (139.339 al 5 gennaio), Danimarca (63.312 al 5 gennaio) e Romania (58.554 al 6 gennaio). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Sono 322.943 ledi vaccino anti-Covid somministrate in, ultimo aggiornamento disponibile al 6 gennaio. La tabella dei dati Agenas, appena diffusa, mostra l'seconda in Europa per numero di somministrazioni, dietro alla Germania a quota 367.331 vaccini inoculati ma con un dato aggiornato al 5 gennaio, quindi un giorno dietro l'. Nella tabella Agenas non tutti i Paesi hanno infatti l'ultimo aggiornamento alla giornata di ieri. Stando ai dati diffusi, subito dietro l'ci sarebbero Polonia (160.359 al 6 gennaio), Spagna (139.339 al 5 gennaio), Danimarca (63.312 al 5 gennaio) e Romania (58.554 al 6 gennaio).

