Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 7 gennaio: i dati alle 17. In Veneto oltre tremila casi (Di giovedì 7 gennaio 2021) in Italia , il bollettino di oggi : i dati del Ministero della Salute di giovedì 7 gennaio 2021 su Leggo.it a questa pagina poco dopo le 17. Mentre il Governo fa slittare la riapertura delle scuole almeno a lunedì 11 gennaio, i dati sui contagi e le vittime continuano a non scendere: ieri i nuovi ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) in, ildi oggi : idel Ministero della Salute di2021 su Leggo.it a questa pagina poco dopo le 17. Mentre il Governo fa slittare la riapertura delle scuole almeno a lunedì 11, isui contagi e le vittime continuano a non scendere: ieri i nuovi ...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 260.948 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna, #Ue: ok a commercializzazione. Domani riunione dell' #Aifa per l'o… - infoitinterno : Coronavirus: la Sicilia con il tasso di positività più alto d’Italia - a70199617 : #Ci dovrebbe farci onore Coronavirus, l'Italia è prima in Europa per vaccinazioni e ottava nel mondo: la classifica… -