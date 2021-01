Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 gennaio: aumenta il tasso di positività (Di giovedì 7 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Diminuiscono i contagi da Coronavirus di pari passo con i tamponi. Però, il tasso di positività aumenta: 14,9% (+3,5% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 18.020 positivi su 121.275 test effettuati. Rispettivamente, -2.311 infetti e -57.321 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 6 gennaio. Inoltre aumentano le terapie intensive, +16. Sale anche il numero dei ricoveri, +117 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 15.659 (+4.568 rispetto ai dati del 6 gennaio). In 24h sono morte 414 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) I dati di oggi delDiminuiscono i contagi dadi pari passo con i tamponi. Però, ildi: 14,9% (+3,5% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 18.020 positivi su 121.275 test effettuati. Rispettivamente, -2.311 infetti e -57.321 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 6. Inoltreno le terapie intensive, +16. Sale anche il numero dei ricoveri, +117 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 15.659 (+4.568 rispetto ai dati del 6). In 24h sono morte 414 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, ildel 6 ...

