Coronavirus in Italia, bollettino 7 gennaio: 18.020 casi su 121.275 tamponi, 414 morti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 18.020 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 20.331. I tamponi effettuati sono stati meno: 121.275 contro i 178.596 di ieri. Sale il tasso di positività, che arriva al 14,85% (ieri 11,3%). Sono 414 i morti, 16 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.587, con 156 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

