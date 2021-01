Coronavirus, il bollettino di oggi 7 gennaio: 18.020 nuovi casi e 414 vittime (Di giovedì 7 gennaio 2021) Risale il tasso di positività: oggi è al 14,8%. Ieri c'erano stati 20.331 nuovi positivi e 548 morti con 178.596 tamponi (Articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di giovedì 7 gennaio 2021) Risale il tasso di positività:è al 14,8%. Ieri c'erano stati 20.331positivi e 548 morti con 178.596 tamponi (Articolo in aggiornamento)

