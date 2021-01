Coronavirus | il bollettino di oggi | 18 020 nuovi casi e 414 morti Tornano a crescere i ricoveri Il tasso di positività risale quasi al 15%

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Contagi in lieve calo, ma a fronte di un numero inferiore di tamponi: 121.275,57mila meno di ieri. Iregistrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 18.020 (ieri erano stati 20.331). Ilditorna a salire passando dall’11,38% al 14,85% di. I decessi sono 414 in più (ieri 548), per un totale di 77.291 vittime dall’inizio dell’epidemia.nelle terapie intensive, 2.587 (+16) con 156 ingressi del giorno, e quelli nei reparti ordinari, 23.291 (+117). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 571.055 (+2.343), 545.177 dei quali (+2.210) si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono ...