CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 7 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania (Di giovedì 7 gennaio 2021) CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 7 gennaio: in Italia, 18.020 nuovi positivi e 414 morti nelle ultime 24 ore CORONAVIRUS – La Protezione Civile ha diramato …

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS bollettino Bollettino Covid oggi: dati Coronavirus 7 gennaio. I contagi in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid oggi Bologna, bollettino Coronavirus 7 gennaio: contagi in crescita, 11 morti

Bologna, 7 gennaio 2021 – Risale nettamente, dopo la flessione di ieri, il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, 7 ...

Covid Lazio, bollettino oggi 7 gennaio: 1.779 contagi e 43 morti. Tasso di positività al 14%

Coronavirus Lazio. Nelle ultime 24 ore su oltre 12mila tamponi (-3.078) si registrano 1.779 nuovi casi positivi (-228), 43 morti (+6) e +1.579 guariti. Diminuscono i nuovi positivi ...

