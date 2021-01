Coronavirus | i dati | 18 020 nuovi casi con 121mila tamponi | altri 414 morti Tasso di positività risale al 14 | 9%

Leggi su ilfattoquotidiano

Oggi giovedì 7 gennaio sono stati registrati18.020diin Italia, frutto di 121.275processati. Il bollettino del ministero della Salute riferisce inoltre di414accertati nelle ultime 24 ore. Come spesso accade dopo un giorno festivo, in cui non ci sono dimissioni, risalgono sia i pazienti Covid ricoverati in area medica (+117) sia il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva (+16). I guariti di oggi sono 15.659. Ildial 14,9% (+3,5% rispetto a ieri). Articolo in aggiornamento