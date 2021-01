Coronavirus, giovedì 7 gennaio: sono 1.779 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 12mila tamponi, si registrano 1.779 casi positivi, 43 decessi e 1.579 guariti. Diminuiscono i casi che tornano sotto quota 2mila, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 733. Nella Asl Roma 1 sono 244 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Cinque sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 64, 74, 81 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 396 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Centosessantotto sono i casi su segnaLazione del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 12mila tamponi, si registrano 1.779 casi positivi, 43 decessi e 1.579 guariti. Diminuiscono i casi che tornano sotto quota 2mila, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi733. Nella Asl Roma 1244 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Cinquericoveri. Si registrano quattro decessi di 64, 74, 81 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2396 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Centosessantottoi casi su segnane del ...

