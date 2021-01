Coronavirus, Giannina Maradona: 'Non incolpate mio padre per l'aumento dei contagi' (Di giovedì 7 gennaio 2021) BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Nonostante l'arrivo dei primi vaccini la fine del Covid in Argentina pare essere lontana. E' nata una polemica, inoltre, dopo l'aumento dei contagi. Fra i motivi che hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 gennaio 2021) BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Nonostante l'arrivo dei primi vaccini la fine del Covid in Argentina pare essere lontana. E' nata una polemica, inoltre, dopo l'dei. Fra i motivi che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giannina Coronavirus, Giannina Maradona: "Non incolpate mio padre per l'aumento dei contagi" Corriere dello Sport.it Giannina Maradona: "Aumento dei contagi? Non è colpa di mio padre"

Nuova ondata di casi di Coronavirus in Argentina. Additato, come motivo principale, l'assembramento creatosi a Buenos Aires in seguito alla notizia della morte del Pibe de Oro ...

Covidzone: la web app che chiarisce i dubbi su regole e restrizioni in tempi di pandemia

Covidzone.info è un sito che conta una media di 80 utenti al minuto, oltre 3mila accessi giornalieri e giornate con picchi di 9mila, realizzato per aiutare gli italiani a capire come muoversi durante ...

