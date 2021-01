Coronavirus: Germania, oltre 1.000 vittime, Giappone dichiara stato emergenza (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Robert Koch Institut ha segnalato 26.391 nuovi contagi e 1.070 nuovi decessi in 24 ore in Germania, nel bollettino quotidiano sul Coronvirus. Il record di vittime era stato registrato il 30 dicembre, con 1.129 morti Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Robert Koch Institut ha segnalato 26.391 nuovi contagi e 1.070 nuovi decessi in 24 ore in, nel bollettino quotidiano sul Coronvirus. Il record dieraregistrato il 30 dicembre, con 1.129 morti

