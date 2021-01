Coronavirus | Francia | frontiera con Gb chiusa fino a nuovo ordine | Arcuri | in Italia situazione complessivamente ancora critica

Italia_Notizie : Coronavirus nel mondo: in Francia bar e ristoranti chiusi fino a metà febbraio - ercazzaronero : RT @Adnkronos: #Coronavirus, la #Francia prolunga il #lockdown - Adnkronos : #Coronavirus, la #Francia prolunga il #lockdown - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Covid, Francia chiude frontiera con Gran Bretagna fino a nuovo ordine #coronavirus - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Mar 5 Gen Altissimi casi e decessi giornalieri USA, UK e Brasile crisi peggiori Poi: Rus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia

TGCOM

(Teleborsa) - "Tutti gli esercizi che sono attualmente chiusi, lo resteranno almeno fino a fine gennaio": ad annunciarlo il Primo ministro francese, Jean Castex, in conferenza stampa. Restano, dunque, ...Parigi, 7 gen. (Adnkronos) - La Francia prolunga il lockdown per arginare la seconda ondata di Coronavirus. "Palestre, cinema, teatri e musei rimarranno chiusi in Francia fino a fine mese", ha reso no ...