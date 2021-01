Coronavirus, è ufficiale: scuole chiuse a Palermo per due giorni, Orlando firma l’ordinanza. I dettagli (Di giovedì 7 gennaio 2021) scuole chiuse a Palermo domani e sabato 9 gennaio.La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con un'ordinanza, ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici della città per i prossimi due giorni. Una decisione già annunciata dal Primo cittadino che, proprio nelle scorse ore, aveva ribadito la necessità di tutelare alunni e personale scolastico in virtù del forte aumento di contagi registrati in Sicilia e a Palermo nelle ultime settimane. Non è escluso, inoltre, che la chiusura possa essere prolungata. Il provvedimento potrebbe infatti essere prorogato "nel caso del perdurare della situazione emergenziale", si legge nell'ordinanaza. Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021)domani e sabato 9 gennaio.La notizia era nell'aria, adesso è: il Sindaco diLeoluca, con un'ordinanza, ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici della città per i prossimi due. Una decisione già annunciata dal Primo cittadino che, proprio nelle scorse ore, aveva ribadito la necessità di tutelare alunni e personale scolastico in virtù del forte aumento di contagi registrati in Sicilia e anelle ultime settimane. Non è escluso, inoltre, che la chiusura possa essere prolungata. Il provvedimento potrebbe infatti essere prorogato "nel caso del perdurare della situazione emergenziale", si legge nell'ordinanaza.

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - zazoomblog : Coronavirus è ufficiale: scuole chiuse a Palermo per due giorni Orlando firma l’ordinanza. I dettagli -… - LucaGattuso : Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito per il 07/01/2021 dal… -