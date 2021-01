Coronavirus: controlli del Viminale, nel 2020 verifiche per più della metà del popolo italiano, quasi 40 milioni di persone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Viminale ha tracciati il bilancio dei controlli effettuati dalle Forze dell'ordine nel 2020 per verificare l'obbedienza dei sudditi ai diktat di Conte-Speranza in tema di Coronavirus. Ebbene il risultato è stupefacente, quasi 40 milioni di controlli Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilha tracciati il bilancio deieffettuati dalle Forze dell'ordine nelper verificare l'obbedienza dei sudditi ai diktat di Conte-Speranza in tema di. Ebbene il risultato è stupefacente,40di

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, controlli Nas in Rsa di tutta Italia: sospesa una struttura a Catania CataniaToday Coronavirus: la curva torna a salire con 44 casi, una vittima

Per Prato e provincia si tratta del numero più alto di nuovi contagi dall'inizio dell'anno. Crescono in Toscana i ricoveri nei reparti Covid ...

Blitz dei Nas in Rsa e case di riposo: riscontrate irregolarità in 281 strutture

AGI - I Nas hanno condotto una campagna nazionale di verifiche, in concomitanza con il periodo delle Festività natalizie e fino al 6 gennaio, che ha portato all'ispezione di 1.848 strutture sanitarie ...

AGI - I Nas hanno condotto una campagna nazionale di verifiche, in concomitanza con il periodo delle Festività natalizie e fino al 6 gennaio, che ha portato all'ispezione di 1.848 strutture sanitarie ...