Coronavirus Cina | isolata capitale dell’Hebei con 11 mln di abitanti

Cina, stop alla missione Oms sulle origini del Covid: solo questione di visti?

Come avevamo già riportato ieri, l’equipe di scienziati dell’Oms è partita per la Cina per investigare sulle origini del Covid, ma senza aver ottenuto ancora il via libera di Pechino. Mentre poche ore ...

Nuovo allarme Coronavirus Cina, con la megalopoli di Shijiazhuang che è irraggiungibile con qualsiasi mezzo dopo un pesante focolaio interno ...Come avevamo già riportato ieri, l’equipe di scienziati dell’Oms è partita per la Cina per investigare sulle origini del Covid, ma senza aver ottenuto ancora il via libera di Pechino. Mentre poche ore ...