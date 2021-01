Coronavirus: Aifa autorizza vaccino Moderna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato il vaccino anti Covid Moderna nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni. La notizia è stata diffusa al termine della riunione Commissione tecnico scientifica dell'agenzia che ha dato il parere positivo al dossier, sottolineando il "rapporto rischio/beneficio del vaccino particolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio", e ha stabilito il regime di fornitura per l'immissione in commercio. Si tratta del secondo vaccino Covid a cui l'Aifa ha dato il via libera, dopo quello sviluppato da BionTech e Pfizer e autorizzato il 22 dicembre 2020. Ieri era arrivato il via libera dell'Agenzia europea Ema. Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmacohato ilanti Covidnei soggetti di età pari o superiore a 18 anni. La notizia è stata diffusa al termine della riunione Commissione tecnico scientifica dell'agenzia che ha dato il parere positivo al dossier, sottolineando il "rapporto rischio/beneficio delparticolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio", e ha stabilito il regime di fornitura per l'immissione in commercio. Si tratta del secondoCovid a cui l'ha dato il via libera, dopo quello sviluppato da BionTech e Pfizer eto il 22 dicembre 2020. Ieri era arrivato il via libera dell'Agenzia europea Ema. Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale ...

