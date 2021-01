Coronavirus, Agenas: in 9 Regioni terapie intensive oltre soglia allerta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 9 le Regioni che superano la soglia d'allerta del 30% per i posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid. Si tratta di Lombardia (38%), Veneto (37%), Friuli Venezia Giulia (35%), Puglia (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 9 leche superano lad'del 30% per i posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid. Si tratta di Lombardia (38%), Veneto (37%), Friuli Venezia Giulia (35%), Puglia (...

GiacomoConcas : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Agenas: in 9 Regioni terapie intensive oltre soglia allerta #covid - ArturoDb72 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Agenas: in 9 Regioni terapie intensive oltre soglia allerta #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Agenas: in 9 Regioni terapie intensive oltre soglia allerta #covid - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Agenas: in 9 Regioni terapie intensive oltre soglia allerta #covid - salutedomani : CORONAVIRUS, LE RACCOMANDAZIONI DI FOCE, GOVERNO E AGENAS PER TUTELARE I CITTADINI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Agenas Coronavirus, Agenas: in 9 Regioni terapie intensive oltre soglia allerta TGCOM "Allerta sanitaria" Covid sul Veneto: oltre i limiti di occupazione dei letti non critici e di terapia intensiva

La nostra regione è seconda nella triste classifica delle rianimazioni: 37 per cento dei posti disponibili già in uso per pazienti affetti da coronavirus ...

Covid-19. Vaccino: Italia seconda in Ue dopo Germania, Francia indietro

L'Italia è seconda tra i Paesi dell'Unione Europea, dietro la Germania, per numero di dosi di vaccino somministrate. È quanto rileva l'Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ...

La nostra regione è seconda nella triste classifica delle rianimazioni: 37 per cento dei posti disponibili già in uso per pazienti affetti da coronavirus ...L'Italia è seconda tra i Paesi dell'Unione Europea, dietro la Germania, per numero di dosi di vaccino somministrate. È quanto rileva l'Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ...