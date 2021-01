Coronavirus 7 gennaio | oltre 400 morti nel giorno dell’Epifania

RegioneER : ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimen… - TgrRaiFVG : Secondo i dati diffusi dalla fondazione indipendente Gimbe, nella settimana che va dal 29 dicembre al 5 gennaio il… - Avvenire_Nei : Le misure dopo il 15 gennaio: proroga dell'emergenza, arriva la fascia bianca - Runa010__ : RT @SkyTG24: ?? #Coronavirus I dati del bollettino del #7gennaio - SkyTG24 : ?? #Coronavirus I dati del bollettino del #7gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gennaio

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 17. Sono 2.197 i nuovi contagi rispetto al report regionale delle 17 di ieri sera, altri 1.673 da stamani ...La Spezia, 7 gennaio 2021 - L'epidemia da coronavirus causa altri 16 morti in Liguria e ci sono 5 ricoverati in più in ospedale, sono oggi 773 (+5) con 62 malati in terapia intensiva (-3). Continua a ...