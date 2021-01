Coronavirus | 407mila i vaccini somministrati finora Arcuri | «Da febbraio | farmaco anche agli ultraottantenni e poi ai prof»

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 gennaio 2021) «Abbiamo fatto oltre 70milaoggi. Ne dobbiamo fare 65mila al giorno per stare nella media. Ne stiamo facendo di più. Abbiamo vaccinatooltre 400mila persone e si vaccina ogni giorno fino alle 22». Sono queste le parole del commissario straordinario per l’emergenzaDomenicoa proposito dell’andamento della campagna vaccinale in Italia, cominciata gli ultimi giorni di dicembre. Standoultimi numeri diffusi dal ministero della Salute, le persone che hanno ricevuto il siero Pfizer/Biontech per proteggersi dalsono state 407.044, di cui 250.517 donne e 156.527 uomini. Le dosi somministrate fino a questo momento sono pari al 44,3% di quelle consegnate alle regioni italiane in queste prime tr, che ammontano a ...