Coronavirus | 18 020 nuovi casi con 121 275 tamponi e altri 414 morti

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 18.020 idiregistrati in Italia, a fronte di 121.275effettuati. Il tasso di positività sale al 14,9% (+3,5% su mercoledì). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 414 ...

Emergenza Coronavirus oggi 7 gennaio in Italia: oltre 400 morti nel giorno dell'Epifania, quanti casi, la situazione aggiornata.Scendono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 18.020 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 20.331. Il totale dei casi è così salito a ...