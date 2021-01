Corona virus: Italia, 571055 attualmente positivi a test (+2343 in un giorno) con 77291 decessi (414) e 1572015 guariti (15659). Totale di 2220361 casi (18020) Dati della protezione civile: effettuati 121275 tamponi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 571055 attualmente positivi a test (+2343 in un giorno) con 77291 decessi (414) e 1572015 guariti (15659). Totale di 2220361 casi (18020) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 121275 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(414) e).di) proviene da Noi Notizie..

zazoomblog : Corona virus: Italia 571055 attualmente positivi a test (+2343 in un giorno) con 77291 decessi (414) e 1572015 guar… - LuciaZubi : Continuo a pensare che un buon team di un certo tipo di medici veterinari potrebbe essere davvero molto utile nel g… - Chivas01233895 : RT @anari56: La “democratica” Cina non concede il permesso ai tecnici dell’OMS di fare luce sull’origine del Corona virus. C’è chi accusa l… - habitxtwoghost2 : @darlinjustpwk Il mio ex prof di religione parlava solo di Cina e corona virus ancor prima che uscisse fuori, penso… - Righeblu : Comparazione dati #7gennaio 6 gennaio 2021 #corona virus #regionelazio POSITIVI + 1779 ?? tot. 77923 RICOVERATI +… -